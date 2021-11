2019 yılında kanser teşhisi konulmasının ardından 8 ay boyunca tedavi gören ve bu süre zarfında öğrencilerinden ayrı kalan Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, 8 aylık aranın ardından okuluna döndüğünde ona duygulandıran bir sürpriz hazırlayan öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, çok sevdiği öğrencileri ile yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin vücudunda başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Muharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Öğrencilerinin sevgi gösterileri ile duygusal anlar yaşayan 27 yıllık öğretmen Muharrem Poyrazoğlu yaşadığı anları TRT Haber’e anlatmıştı.

"MESLEĞİMİ YAPMAYI ÇOK ÖZLEDİM”

Geçirdiği hastalığın tedavisinin ilaç tedavisi yanında moral ve motivasyona da dayalı olduğunu söyleyen öğretmen Poyrazoğlu, “Bu yüzden herkes bana çok destek oldu. Başta ailem, kardeşlerim, dostlarım bütün öğretmen camiası, okul müdürüm komşularım. İnsanların o kadar çok seveni oluyormuş ki bu tür zor durumlara düşünce anlaşılıyor” demişti.

"YENİDEN TAHTA BAŞINDA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Poyrazoğlu, "8 ay boyunca hiçbir şey yapmadan yaşamın kıyısında kalmak çok zor. Ancak gelen destek telefonları ile moral motivasyonumu yükseltince tedavim daha kısa sürede tamamlandı. O yüzden bana destek olan, dün çok yoğun bir duygu seli yaşamama neden olan bütün öğrencilerime, bütün öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an çok güçlüyüm, çok moralli hissediyorum kendimi. Herkese özellikle bu hastalıkla uğraşan bütün arkadaşlara şunu söylemek isterim. Yaşam her şeye rağmen çok güzel. En başta moral ve motivasyon bu hastalığı yeneceğine inanmanız ve bununla birlikte ailenizle bu süreci doğru geçirmenizdir. Tedavi sürecine ve ilaçlara uymaya çalışmanızdır. Ben bu süreci doğru tamamlamaya çalıştım. Şu an gayet iyiyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra öğretmenlik yapmayı çok özlemiştim. İnşallah en kısa sürede yeniden tahta başında olmayı çok istiyorum” diye konuşmuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜN YAŞADIM"

Poyrazoğlu, “Ben aslında böyle bir törenin hazırlanmasını, daha doğrusu böyle bir kalabalığın toplanmasını istemediğim için teneffüs olmadan ders arasındayken öğretmenler odasına gideyim, çocuklar beni görmesin istemiştim. Dersin aksamasını da istemiyorum bir taraftan. Fakat geldiğimde bambaşka bir senaryo gördüm. İnsan çok uzun zaman sonra gördüğü tanıdık birisine sarılmak ister. Ama ben buraya bir girince herkesi tanıyordum ve herkese sarılmak istedim. Fakat bir süre sonra o yukarıdan boşalan balonlar artık daha fazla tutamadım kendimi ve çok fazla sert görünen Muharrem Hoca imajını yerle bir ettim ve ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım. Çocukların yarattığı bu ortam çok güzeldi. Onları çok seviyorum. Onlara faydalı olmak için de bundan sonraki süreçte daha fazla motive olmak ve daha fazla çalışmak istiyorum. Hepsi ayrı bir değer çünkü. Hepsini çok sevdim. Çok değerliler benim için sağ olsunlar onlar da aynı değeri bana göstermişler. Eğitimin ya da mesleğimizin en güzel tarafıydı. Çok güzel bir gün yaşadım” açıklamasını yapmıştı.