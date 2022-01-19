Mühendisten zabıtaya binlerce iş imkanı

Ofis personelinden zabıtaya, hizmetliden psikoloğa kadar yüzlerce farklı alanda açılan kadrolar için müracaatlar başladı bile. Bunun dışında yeni açılan ilanları da Türkiye İş Kurumu (İşkur) ve kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan.ailevecalisma.gov.tr’ üzerinden takip etmek mümkün.

TÜRKİYE'NİN HER İLİNDE

Kamudaki personel alımlarına yönelik ilanlar incelendiğinde belediyelere bakanlıklara kadar birçok kurumun personel aradığı görülüyor. Türkiye’nin her ilini kapsayan üniversite ilanları arasında da akademik personel dışında güvenlikten temizlik görevlisine kadar farklı alanlarda ilan bulunuyor.

Peki hangi kadroda, ne kadar açık var?

İşte bekçiden akademik personele, vasıfsız işçiden zabıtaya kadar binlerce ilan...