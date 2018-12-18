Muhittin Böcek kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'nin büyükşehir adayları yavaş yavaş belli oluyor. Son olarak Cumhriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu. Antalya'da daha önce çeşitli görevlerde bulunan Muhittin Böcek'in bu gelişmeyle birlikte biyografisi merak edildi.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin BÖCEK, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda oturuyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor.