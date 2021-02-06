Türkiye Muhittin Böcek oğluyla yürüyüşe çıktı

Muhittin Böcek oğluyla yürüyüşe çıktı

Türkiye

Muhittin Böcek oğluyla yürüyüşe çıktı

Corona virüsü yenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı.

06 Şubat 2021, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, geçen yıl 17 Ağustos’ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlandı. Başkan Böcek, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül’de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım’da normal servise çıkartıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gün geçtikçe eski sağlığına hızla kavuşuyor. Yoğun fizik tedavi gören Başkan Böcek, bugün oğlu Gökhan ile yürüyüşe çıktı.

Babası ile yürüyüşünden fotoğraf paylaşan Gökhan Böcek, "Biliyorum. Ona ’Asla yalnız yürümeyeceksin’ diyen yüz binlerce seveni var. Bugünlük o gurur benim. Babamla hafta sonu Antalya keyfi" dedi.

DHA

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