Türkiye Muhittin Böcek taburcu edildi

Muhittin Böcek taburcu edildi

Türkiye

Muhittin Böcek taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu edildi.

04 Aralık 2020, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Böcek, sosyal medya hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Böcek, fotoğrafının altına ise "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum." ifadesine yer verdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ne olmuştu?

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. 

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı. 

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı. 

Yazarlarımızdan
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şimdi oldu
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Savcı Doğan Öz’ü vurdular
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Havacılıkta kritik isimler buluşuyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden da değişecek
Murat Çelik
Murat Gülderen
Dijital dönüşüme Türkiye damgası
Murat Gülderen
Banu Şen
İzmir zamanı
Banu Şen
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Erkut Can
Kısıtlama diyorlar adına
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto 3 Aralık sonuçları açıklandı