Siyaset Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı

Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı

Siyaset

Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı

Corona virüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta Corona virüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.



İlgili Haberler
Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İyimser gazete
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Küçük sınıfın büyük oyuncusu
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt