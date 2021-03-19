Bursa'da bir mobilya fabrikası sahibi olan iş insanı Muhittin Ülger, Kestel ilçesine bağlı Babasultan mahallesi girişinde bulunan yol ayrımında otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.





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EŞİ KAZA YERİNE GELDİ

Sabah'ın haberine göre; kazanın hemen ardından büyük bir üzüntüyle kaza yerine koşan Gülay Ülger, yerde yatan ve yaklaşık 10 yıllık hayat arkadaşı olan eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı.

Gözyaşlarına boğulan kadını, Jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

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KAZAYA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da iş insanı Muhittin Ülger'in hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, otomobilin su kanalına girmesi, takta atması ve duvara çarpması yer alıyor.