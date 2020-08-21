Karadeniz mutfağının gözdesi: Muhlama tarifi
Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan muhlama tarifi evde kolaylıkla yapılabilecek bir lezzet. Bir başka adıyla mıhlama ya da kuymak olarak bilinen muhlama tarifi, ister sabah kahvaltısında isterseniz de öğle yemeğinde tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için muhlama tarifi arıyor ya da muhlama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muhlama tarifi için "Muhlama tarifi, muhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
21 Ağustos 2020, Cuma 17:05 Son Güncelleme:
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Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran muhlama tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için muhlama tarifi arıyor ya da muhlama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muhlama tarifi için "Muhlama tarifi, muhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Muhlama tarifi
Muhlama malzemeleri
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 2 su bardağı su
- 300 gram Trabzon peyniri
Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. muhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız muhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.
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