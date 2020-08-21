Karadeniz mutfağının gözdesi: Muhlama tarifi

Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle gözleri doyuran muhlama tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için muhlama tarifi arıyor ya da muhlama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muhlama tarifi için "Muhlama tarifi, muhlama nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Muhlama tarifi

Muhlama malzemeleri

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Muhlama yapılışı

Tereyağını sahana aktarın. Kısık ateşte fokurdayana kadar eritin. Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın. Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin. Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın. muhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız muhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.



