Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
25 Aralık 2020, Cuma 14:27 Son Güncelleme:
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili açılan FETÖ soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.
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