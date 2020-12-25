Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili açılan FETÖ soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

İlgili Haberler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında iddianeme hazırlandı



