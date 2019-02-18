Muhtaç ailenin elektriği devletten

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 8 Ocak’ta partisinin grup toplantısında açıkladığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren ‘dar gelirliye elektrik tüketim desteği’ uygulamasının, bu hafta başlaması planlanıyor. Bu kapsamda 2.5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

150 KİLOVATSAAT

Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca, üzerinde uzun süredir çalışılarak geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler, devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

80 LİRAYA KADAR

Elektrik tüketim desteği hanedeki kişi sayısına göre belirlenecek. hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat, 3 kişi olanlara 100 kilovatsaat, 4 kişi olanlara 125 kilovatsaat, 5 kişi ve daha fazla olanlara ise 150 kilovatsaat olmak üzere, her ay elektrik desteği verilecek. Faturadan düşülecek elektrik tüketim desteği, 40 ila 80 lira aralığında olacak.

ÖDEME PTT'DEN

Söz konusu destek tutarı, ay içinde kullanılmaması halinde bir sonraki aya devredilmeyecek. düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. ödemeler, 5 bine yakın PTT işyerinden yapılabilecek.