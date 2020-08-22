Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut ve sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda, kıyafet ve nakdi yardım gibi çeşitli desteklerde bulunuyor. Yardımlar da sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dikkat çeken yardımlardan biri de fakirlik maaşı (muhtaçlık aylığı). Peki bu maaş kimlere veriliyor?

Üzerine mülk olmamalı

Muhtaç aylığı, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, bir geliri veya devlet tarafından bağlanmış bir aylığı olmayanlara bağlanıyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunmak aranan şartlar arasında. Anne ve babası olmayan çocuklar da bu haktan yararlanabiliyor. Üzerine kayıtlı gelir getiren malı (ev, arsa ve araba gibi) olanlara muhtaç aylığı bağlanmıyor. Muhtaçlık aylığı son zamla birlikte 967.07 liraya çıktı.

Başvuru nereye yapılacak?

Muhtaç aylığı başvurusu, ikamet edilen ilin bağlı olduğu ‘Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ile yapılıyor. Internetten başvuru imkanı da var. ‘Muhtaç aylığı almak istiyorum’ diyen kişiler için muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için engelini belirten sağlık kurulu raporu olmak üzere iki adet belgeye ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra bu belgeler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılıyor ve sonuç bekleniyor.