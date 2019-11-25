Muhtaç yaşlıya her ay 637 TL

Türkiye’de 82 milyonluk nüfusun, 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından ‘65 yaş aylığı’ adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce üç ayda bir yatırılan bu maaş, Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 1 Temmuz’dan bu yana 637 lira.

Şartları neler?

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ‘başvuru alındı’ belgesi verilir. Başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘www. ailevecalisma.gov. tr/tr-tr/sss/sosyalyardimlar- genelmudurlugu/ 2022- ayliklari/ linkinde konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Gelir durumu dikkate alınıyor

65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26’lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa, maaş bağlatıp her ay 637 lira ödeme alabilir.

Ne zaman ödeniyor?

65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında, 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde, 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde, 4 ve 9 olanlar ise 9’unda 65 aylıklarını alabiliyor.

Kimlerin aylığı kesilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına geliri 607 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 1000 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 607 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir. 65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.