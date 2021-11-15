Muhtar hastane otoparkında intihar etti! Kahreden ölüm
Van'da hastane otoparkında intihar girişiminde bulunan ve tedavi altına alınan muhtar Hanmahmut Çırak kurtarılamadı.
15 Kasım 2021, Pazartesi 15:40 Son Güncelleme:
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Van'ın Özalp ilçesinde, hastane otoparkında başına dayadığı silahı ateşleyen ve ağır yaralı olarak YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan, Çırak Mahallesi muhtarı Hanmahmut Çırak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Çırak'ın, kanser tedavisi gördüğü ve kanseri yendikten sonra hastalığın tekrar nüksetmesi üzerine intihar ettiği ileri sürüldü. Hanmahmut Çırak, otopsinin ardından Çırak Mahallesi'nde defnedilecek.
DHA
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