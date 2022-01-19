Muhtar maaşı ne kadar oldu? İşte 2022 muhtar maaşları

2022 muhtar maaşları belli oldu. Yaklaşık 1500 muhtarın katılımıyla gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy ve mahalle muhtarlarının SGK primlerinin devlet tarafından ödendiğini anımsatırken, aynı zamanda 2022 yılında alacakları maaş miktarını açıkladı…





2022 MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhtarlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada köy ve mahalle muhtarlarının 3392 lira olan maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarıldığını söyledi. Yani muhtar maaşları 4 bin 250 TL oldu…

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. Muhtarlarımızla geniş katılımlı ilk toplantımızı Ocak 2015'te yapmıştık. Bugün de 1500 muhtarımızla bir aradayız. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin şekilde kullanılan Muhtarlık Bilgi Sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek züere Vali Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik. 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında, SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının arttırılması başta olmak üzere pek çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bizden önce bunlar yoktu.

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibariyle 3392 lira seviyesine çıkarmıştık. 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. Hayata geçmesi için kanuni değişikliği en kısa zamanda yapacağımız maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil.. Ben icraat konuşuyorum. Muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, yerlerini önemli ölçüde belirledik, inşasına yakında başlıyoruz. Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlere öncelik vermek üzere muhtarlık hizmet binalarımızı güvenlik kamerası sistemi ile donatıyoruz.