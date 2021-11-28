Türkiye Muhtardan acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Muhtardan acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Türkiye

Muhtardan acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Çalca köyü muhtarı Şükrü Aslan trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

28 Kasım 2021, Pazar 22:49 Son Güncelleme:
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Kaza, Giresun-Dereli karayolu Çalca köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çalça köyü muhtarı Şükrü Aslan’ın (55) kullandığı otomobil belirlenemeyen bir sebeple yoldan çıkarak köprü korkulularına çarptıktan sonra dere yatağına yuvarlandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GİRESUN (İHA)

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