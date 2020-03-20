Muhterem Nur hayatını kaybetti

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi.

Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti.

Muhterem Nur'un gerçek adı Aysel Kısa Akbaş. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği “Kanun Namına”ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı “Üç Arkadaş”, Muhterem Nur'u “yıldız” sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç “dev” oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki “Türkân Şoray sevgisi” ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.”

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrıldı. 1986 yılında Müslüm Gürses ile hayat arkadaşı oldu.

Filmleri

Bir Akıllı Bir Deli 2002

Yuva – 1990

Kuşlu Çorap – 1988

Küskünüm – 1986

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – 1985

İkizler – 1985

Sev Yeter – 1984

Son Akın – 1982

Zeytin Gözlüm – 1980

Denizin Kanı – 1978

Ayyaş – 1974

Eski Kurtlar – 1974

Bacım – 1974

Kaderim – 1973

Şehvet Kurbanı – 1972

Gecekondu Rüzgarı – 1972

Kara Gün – 1971

Öksüz Gülnaz – 1970

Sevenler Ölmez – 1970

Babaların Günahı – 1970

Yanık Kezban – 1970

Dağlar Kızı Reyhan – 1969

Kanlı Gelinlik – 1969

Yiğit Anadolu'dan Çıkar – 1969

Şen Ola Düğün Şen Ola – 1969

İki Günahsız Kız – 1969

Ana Mezarı – 1969

Yılın Kadını Değil – 1969

Bana Derler Fosforlu – 1969

Eşkiya Kanı (Hakimo) – 1968

Kara Gözlüm Efkarlanma – 1968

Kabadayı – 1968

Urfa İstanbul – 1968

Kanunsuz Toprak – 1967

Ali'yi Gördüm Ali'yi – 1967

Ecelin Geldi Yavrum – 1967

Erkek Adam Sözünde Durur – 1967

Nemli Dudaklar – 1967

Sevda – 1967

Kocadağlı – 1967

Garipler Sokağı – 1967

Zalimler – 1966

İçimdeki Alev – 1966

Yiğit Yaralı Olur – 1966

Veysel Karani – 1965

Yaralı Kartal – 1965

Ekmek Kavgası – 1965

Şeker Hafiye – 1965

Hazreti Eyüb'ün Sabrı – 1965

Dağ Çiçeği – 1965

Çapkınlar Kralı – 1965

Erkekler Ağlamaz – 1964

Fabrikanın Gülü – 1964

Koçero – 1964

Isdırap Çocukları – 1964

Paylaşılmayan Sevgili – 1964

Hayat Kavgası – 1964

Yüz Karası – 1964

Manyaklar Köşkü – 1964

Kaldırımlar Üstünde – 1964

Nem Alacak Felek Benim – 1964

Altın Kelepçe – 1964

Anne / Çok Gördü Felek – 1964

Baba Hasreti – 1964

Güzel Kadınlar Çetesi + 1964

Günah Bende mi – 1964

Son Karar – 1964

Beni Osman Öldürdü – 1963

Çapraz Delikanlı – 1963

Kezban – 1963

Ali Derler Adıma – 1963

Yaralı Ceylan – 1963

Bir Öpücük Ver Bana – 1963

Can Pazarı – 1963

Ölüme Çeyrek Var – 1963

Nişan Yüzüğü – 1963

Kızlar Büyüdü – 1963

Ayşecik Fakir Prenses – 1963

Yolcu – 1963

Çifte Kumrular – 1962

Ağlama Sevgilim – 1962

Aşk Bekliyor – 1962

Belki Bir Sabah Geleceksin – 1962

Beş Kardeştiler – 1962

Derdimden Anlayan Yok – 1962

Çiğdem – 1962

Genç Osman – 1962

Gurbet Yolcuları – 1962

Meteliksiz Aşıklar – 1962

Kader Yollarımızı Ayırıyor – 1962

Kayıp Kız Ayla – 1962

Kelle Koltukta – 1962

Köyün Güzeli – 1962

Mağrur Kadın – 1962

İki Yetime – 1961

Yavru Kuş – 1961

Bitmeyen Mücadele – 1961

Biz İnsan Değil miyiz – 1961

Çılgın Aşk – 1961

Derbeder / Kırık Aşk – 1961

Gönlüm Yaralı – 1961

İnleyen Dağlar – 1961

Kadın Asla Unutmaz – 1961

Yaman Gazeteci – 1961

Ölüm Film Çekiyor – 1961

Sabırtaşı – 1961

Seni Benden Alamazlar – 1961

Yedi Günlük Aşk – 1961

Unutamadığım Kadın – 1961

Külkedisi – 1961

Hancı – 1961

Yeşil Kurbağalar – 1960

Ayşecik – 1960

Ayşem Kınalı Gelin – 1960

Can Mustafa – 1960

Mahallenin Sevgilisi – 1960

Meryem – 1960

Şeytan Kız – 1960

Talihsiz Yavru – 1960

Yak Bir Sigara – 1960

Ateşten Damla – 1960

Ben Bir Günahsızım – 1959

Ben Kahbe Değilim – 1959

Kaderim Böyle İmiş – 1959

Son Yolcu – 1959

Üç Kızın Hikâyesi – 1959

Aşk Rüyası – 1959

Aşkın Acıları – 1959

Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer – 1959

Aşık Garip / Köy Güzeli – 1958

Ayşe'nin Çilesi – 1958

Çoban Kızı – 1958

Funda – 1958

Acı Sevda – 1958

Üç Arkadaş – 1958

Gelin Ayşem – 1957

Ceylan Emine – 1957

Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma – 1957

Ham Meyva – 1957

Yavrularımın Katili – 1957

Yetim Ömer – 1957

Annemin Gözyaşları – 1957

Köy Canavarı – 1956

Piç / Kahpe Dünya – 1956

Sazlı Damın Kahpesi – 1956

Yetimler Ahı – 1956

Bırakın Yaşayalım – 1956

Zeynebin İntikamı – 1956

Kaybolan Gençlik – 1955

Hayatımı Mahveden Kadın – 1955

Izdırap Şarkısı – 1955

Karacaoğlan – 1955

Günahkar Baba – 1955

Kara Sevda – 1955

Yetim Yavrular – 1955

Canlı Karagöz / Mihriban Sultan – 1954

Nasreddin Hoca – 1954

Ölüme Giden Yol – 1954

Son Şarkı – 1954

Bu Nasıl Aşk – 1953

Cinci Hoca – 1953

Kara Davut – 1953

Kezban – 1953

Sarı Zeybek – 1953

Boş Beşik – 1952

İstanbul Havası / Arşak Sulukule'de – 1952

Sabahsız Geceler – 1952

Söz Müdafaanındır – 1952

Yıldızlar Revüsü – 1952

Kore'de Türk Kahramanları – 1951

Beni Mahvettiler – 1951



