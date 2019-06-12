Muhterem Nur 'Müslüm' filminden 27 bin lira almış

Vahe Kılıçarslan ve İsmet Şen'in çok eski dostu olduğunu söyleyen Muhterem Nur, ''Vahe, Müslüm'ün de çok sevdiği aile dostumuz. Beni sürekli arar, halimi hatrımı sorar'' dedi.

Vahe Kılıçarslan ise ''Muhterem abla bana 'Müslüm' filminden sadece 27 bin lira aldığını söyledi. Milyon dolarlık bir ciro yapan filmden Gürses ailesine bu para düşüyorsa bir düşünmek lazım'' diye konuştu.



