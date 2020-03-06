Muhterem Nur’dan üzücü haber
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.
06 Mart 2020, Cuma 13:55 Son Güncelleme:
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Sanatçı Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz haftalarda hastane değişikliği yaparak, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Muhterem Nur'a şekere bağlı olarak, böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu. Sonrasında enfeksiyon sebebiyle yoğum bakıma alınan Nur'un sağık durumunun iyiye gittiği bilgisi verilmişti. Diyalizden de çıkarılan Muhterem Nur'un seslere tepki verdiği ve tedavisinin olumlu gittiği söylenmişti. Fakat Muhterem Nur'dan bugün üzücü bir haber geldi ve bilincinin kapandığı bilgisi verildi.
İlk kez törene katılamadı
Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene katılamadı.