2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

- Yılın Sanatçısı: Taylor Swift

- Yılın Yeni Sanatçısı: Camila Cabello

- Yılın Ortak Yapımı: "Havana," Camila Cabello featuring Young Thug

- En İyi pop/rock Kadın Şarkıcı: Taylor Swift

- Pop/Rock En İyi Erkek Şarkıcı: Post Malone

- En İyi Pop/Rock İkilisi ya da Grubu: Migos

- En İyi Pop/Rock Şarkısı: "Havana," Camila Cabello featuring Young Thug

- En İyi Pop/Rock Albüm: "reputation," Taylor Swift

- Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı: Cardi B

- Rap/Hip-hop En İyi Şarkı: "Bodak Yellow (Money Moves)," Cardi B

- Rap/Hip-hop En İyi Albüm: "Beerbongs & Bentleys," Post Malone

- Soul/R&B En İyi Kadın Şarkıcı: Rihanna

- Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı: Khalid

- Soul/R&B En İyi Şarkı: "Finesse," Bruno Mars featuring Cardi B

- En İyi Soul/R&B Albüm: "17," XXXTentacion

- Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı: Carrie Underwood

- Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı: Kane Brown

- Country En İyi İkilisi ya da Grubu: Florida Georgia Line

- En İyi Country Şarkı: "Heaven," Kane Brown

- En İyi Country Album: "Kane Brown," Kane Brown

- En İyi Alternative Rock Şarkıcısı: Panic! at the Disco

- En İyi Adult Contemporary Şarkıcısı: Shawn Mendes

- En İyi Latin Şarkıcı: Daddy Yankee

- En İyi Electronik Dans Müziği Sanatçısı: Marshmello

- En İyi Music Videosu: "Havana," Camila Cabello featuring Young Thug

- Yılın Turnesi: Taylor Swift

- En İyi Soundtrack: "Black Panther: The Album, Music From And Inspired