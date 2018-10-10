2018 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
2018 Amerikan Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede Taylor Swift üç ödül aldı. İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'ni kazanan isimler.
- Yılın Sanatçısı: Taylor Swift
- Yılın Yeni Sanatçısı: Camila Cabello
- Yılın Ortak Yapımı: "Havana," Camila Cabello featuring Young Thug
- En İyi pop/rock Kadın Şarkıcı: Taylor Swift
- Pop/Rock En İyi Erkek Şarkıcı: Post Malone
- En İyi Pop/Rock İkilisi ya da Grubu: Migos
- En İyi Pop/Rock Şarkısı: "Havana," Camila Cabello featuring Young Thug
- En İyi Pop/Rock Albüm: "reputation," Taylor Swift
- Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı: Cardi B
- Rap/Hip-hop En İyi Şarkı: "Bodak Yellow (Money Moves)," Cardi B
- Rap/Hip-hop En İyi Albüm: "Beerbongs & Bentleys," Post Malone
- Soul/R&B En İyi Kadın Şarkıcı: Rihanna
- Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı: Khalid
- Soul/R&B En İyi Şarkı: "Finesse," Bruno Mars featuring Cardi B
- En İyi Soul/R&B Albüm: "17," XXXTentacion
- Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı: Carrie Underwood
- Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı: Kane Brown
- Country En İyi İkilisi ya da Grubu: Florida Georgia Line
- En İyi Country Şarkı: "Heaven," Kane Brown
- En İyi Country Album: "Kane Brown," Kane Brown
- En İyi Alternative Rock Şarkıcısı: Panic! at the Disco
- En İyi Adult Contemporary Şarkıcısı: Shawn Mendes
- En İyi Latin Şarkıcı: Daddy Yankee
- En İyi Electronik Dans Müziği Sanatçısı: Marshmello
- En İyi Music Videosu: "Havana," Camila Cabello featuring Young Thug
- Yılın Turnesi: Taylor Swift
- En İyi Soundtrack: "Black Panther: The Album, Music From And Inspired