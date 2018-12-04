Kanal D'nin sevilen dizisi Muhteşem İkili'nin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Muhteşem ikili yeni bölümde MKC ve Barca bir banka soygunu olacağını öğreniyor. İkili hemen bir plan hazırlıyor. MKC bir elemanı etkisiz hale getirip hırsızların içine sızıyor. Fakat işler istenildiği gibi gitmiyor, çatışma çıkıyor ve MKC vuruluyor. Öte yandan Kaan da kayıplara karışıyor. Bu durum Yağmur'u resmen yıkıyor.

MUHTEŞEM İKİLİ 6. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Nilüfer ve Barca'nın yakınlığı artık ayan beyan ortada... Yağmur ve MKC de ikilinin ağzından laf almaya çalışıyor. Fakat ne Nülüfer ne de Barca'dan çıt yok. Bu duruma sinir olan MKC ise Barca'yı mahallden uzaklaştırmanın peşinde... Öte yandan Kaan'ın Feridun'la yaptığı işbirliği MKC ve Yağmur'u bir araya getireceğe benziyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem İkili temize çıkmış, geriye sadece yüzünü saklayan patronun kim olduğunu öğrenmek kalmıştır. Demiray’ın kaçma planı ise çoktan hazırdır. Barca ve MKC, Demiray’ın kaçmasına engel olup, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir.



