Muhteşem ikili 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ahsen göründü!

Kanal D'nin sevilen dizisi Muhteşem İkili'nin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Muhteşem İkili yeni bölümde Ahsen bir anda çıkageliyor ve artık MKC ile Barca'yla birlikte çalışacak. Kendini "Ela" diye tanıtan genç kadın intikamını almak için uygun zamanı kolluyor. Ne MKC ne de Barca eski arkadaşlarını tanımıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barca ve MKC'nin Özel Birimi, Fişek Ekrem'e büyük darbe vuruyor!

Hapisten çıktıktan sonra kendisini içeri atan hakim ve savcıyı öldüren Fişek Ekrem, kızını evlendirmek için hazırlıklara başlar. Barca ve MKC bu haberi duyar. Ekrem'i düğünde yakalamak için plan yaparlar. Özel Birim'deki polisler düğüne çalgı ekibi olarak sızmayı başarır. Barca ve MKC, düğün salonunun arka tarafında konuşlanırlar. Fişek Ekrem'e polisin operasyon düzenleyeceği haberi gelir. Düğün salonun arka kapısından kaçmaya çalışırken Barca ve MKC uzun namlulu silahlarla ona engel olmaya çalışırlar; fakat, kalabalık olan Ekrem kaçmayı başarır. Fişek Ekrem bu operasyon sonrasında mahalledeki egemenliğini kaybeder.