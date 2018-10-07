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  • 'Muhteşem İkili' yakında Kanal D'de... İşte dizinin oyuncuları ve konusu

'Muhteşem İkili' yakında Kanal D'de... İşte dizinin oyuncuları ve konusu

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'Muhteşem İkili' yakında Kanal D'de başlıyor! Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağatay Tosun oturuyor

07 Ekim 2018, Pazar 10:45 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 13:39
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Kanal D yine bir bomba diziyle seyirciyi ekrana kilitleyecek. Yakında izleyici ile buluşacak olan 'Muhteşem İkili'de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.

Dizinin ilk tanıtımı ise önceki gün yayınlandı.

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor.










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