Kanal D yine bir bomba diziyle seyirciyi ekrana kilitleyecek. Yakında izleyici ile buluşacak olan 'Muhteşem İkili'de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.

Dizinin ilk tanıtımı ise önceki gün yayınlandı.

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor.



































