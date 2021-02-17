Türkiye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında istenen ceza belli oldu

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında istenen ceza belli oldu

Türkiye

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında istenen ceza belli oldu

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

17 Şubat 2021, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi bugün görüldü. Gezen ve Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

DHA

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