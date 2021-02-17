Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında istenen ceza belli oldu
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.
17 Şubat 2021, Çarşamba 11:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın 2. celsesi bugün görüldü. Gezen ve Akpınar hakkında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN