Müjdat Yetkiner kimdir? Ne dedi?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından biri olan Müjdat Yetkiner, Ali Koç'a küfür ettiği iddiasıyla spr camiasının gündemine oturdu. Yetkiner, küfür etmediğini söylerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, küfür iddiasıyla gündeme gelen Müjdat Yetkiner kimdir?

MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?

Müjdat Yetkiner, 16 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eski milli futbolcu olan Müjdat Yetkiner, Fenerbahçe tarihinde en çok forma giyen futbolcudur. Aslen Çankırılı olan Yetkiner, altyapı kariyerine Kabataş Altınmızrak Spor Kulübü'nde adım attı.

FENERBAHÇE İLE 763 MAÇA ÇIKTI

Yetkiner, 1979'da Fenerbahçe'de forma giymeye başladı.1979-1996 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan kaptan, sarı-lacivertli formayı en çok giyen futbolcu unvanının sahip oldu. Taraftarın 'Miço' lakabını verdiği Yetkiner, sarı-lacivertli formayla 763 maça çıktı.

SAYISIZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Yetkiner 1982-83, 1984-85 ve 1988-89 yıllarında Fenerbahçe'yle birlikte şampiyonluk elde etti. Aynı zamanda iki Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası başarısı yaşadı. Eski adıyla 1. Lig'de 429 maça çıkan Yetkiner 23 gol attı ve 42 kez A Milli Takım forması giydi.



