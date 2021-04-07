Magazin Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

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Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim bir an önce iyileş

Merhum sanatçı Aysel Gürel’in oyuncu kızı Mehtap Ar, dün 64 yaşına bastı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 08:50 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Müjde Ar da sosyal medya hesabından 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı:

“Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.”

Ar’ın takipçileri gönderiyi yorum yağmuruna tutarak dualarının Mehtap Ar için olduğunu belirtti. Mehtap Ar, 3 aydır Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda akciğer kanseri tedavisi görüyor.

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