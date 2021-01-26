Magazin Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumunu paylaştı: Herkesten dua bekliyoruz

Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumunu paylaştı: Herkesten dua bekliyoruz

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Müjde Ar, kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumunu paylaştı: Herkesten dua bekliyoruz

2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi gören Müjde Ar'ın sanatçı kardeşi Mehtap Ar, İstanbul Topkapı'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

26 Ocak 2021, Salı 14:48 Son Güncelleme:
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Bir süredir kanserle mücadele eden Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, yoğun bakıma alındı. Müjde Ar, kardeşinin sağlık durumu ile ilgi olarak açıklama yaptı.

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"Beynine pıhtı attı"

İşte Müjde Ar'ın açıklaması:

8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz (Ar), Sezen (Aksu), Ercan (Karakaş) ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik...

"Sürekli uyku halinde"

Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama corona virüs nedeniyle almıyorlar.

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de Koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda." dedi.

"Son olay çok büyük şanssızlık oldu"

Doktorlar Mehtap Ar'ın beyninde pıhtı attığı için dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz." dedi.


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