Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın corona virüse yakalandığını açıkladı: Uslu uslu evimizde oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk.

Karantina döneminde Sarıyer’deki evlerinden çıkmadıklarını belirten Müjde Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.





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