Magazin Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Magazin

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Gazeteci Mirgün Cabas, corona virüs salgını nedeniyle evde karantinada olan ünlülerle “Nasıl Gidiyor Karantina?” adlı podcast serisine başladı. Spotify’da yayınlanan programın son konuğu oyuncu Müjde Ar oldu.

07 Nisan 2020, Salı 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın corona virüse yakalandığını açıkladı: Uslu uslu evimizde oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk.

Karantina döneminde Sarıyer’deki evlerinden çıkmadıklarını belirten Müjde Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.


İlgili Haberler
Müjde Ar: Öpüşürken hiçbir şey hissetmezdim


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emel Müftüoğlu paniğe kapıldı