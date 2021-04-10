Magazin Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti!

Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti!

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Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti!

Müjde Ar'ın yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti.

10 Nisan 2021, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Müjde Ar’ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayata gözlerini yumdu.

Kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgili Ocak ayında bir açıklama yapan Müjde Ar, "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerini kullanmıştı.

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

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