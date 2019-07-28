Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çalışmalar 27 Haziran 2019 tarihinde başladı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda, bozulmuş asfalt, iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler de yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine bugün saat 10.00 sıralarında yol çizgi çalışmaları başlamıştı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da açıklama yaparak "Birinci aşama 17 günde, ikinci aşama 14 günde tamamlandı. Köprünün ikinci aşamasındaki çalışmaları da tamamlayıp bugün trafiğe açıyoruz. Toplam 31 gün süren çalışmalarda, 24 saat esasına göre çalışılması ve hava koşullarının uygun gitmesi, çalışmaların öngörülen süreden önce bitirilmesinde etkili oldu.” denildi.

SAAT 18:00'DE AÇILACAK

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00'de tüm şeritleriyle ulaşıma açılacak.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)