Futbol Müjde: Sörloth'tan sonra Haaland da kesin olarak yok!

Müjde: Sörloth'tan sonra Haaland da kesin olarak yok!

Futbol

Müjde: Sörloth'tan sonra Haaland da kesin olarak yok!

Türkiye 8 Ekim Cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Norveç'i ağırlayacak. Kritik maça Norveç oldukça eksik geliyor. Sörloth, Joshua King ve Haaland yok.

04 Ekim 2021, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye - Norveç maçında Erling Haaland sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu. Böylece Haaland, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" mesajını paylaştı.

Maç cuma günü 21.45'te başlayacak.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Stefan Kuntz, Şenol Güneş ile neden görüşmedi? Sebebini açıkladı!