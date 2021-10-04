Müjde: Sörloth'tan sonra Haaland da kesin olarak yok!
Türkiye 8 Ekim Cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Norveç'i ağırlayacak. Kritik maça Norveç oldukça eksik geliyor. Sörloth, Joshua King ve Haaland yok.
04 Ekim 2021, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Türkiye - Norveç maçında Erling Haaland sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu. Böylece Haaland, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" mesajını paylaştı.
Maç cuma günü 21.45'te başlayacak.
https://twitter.com/ErlingHaaland/status/1444960999581302784
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