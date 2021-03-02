Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi, tapuda yeni dönem

Gayrimenkul sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir karar imza atıldı. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan tapu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaları da elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açıyoruz" diye konuştu.







