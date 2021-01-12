Mükemmel bir çizgi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki ofsayt pozisyonu için ne dediler?
17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan maçta bir pozisyonda ofsayt çizgisi çizilmişti. VAR'dan gelen görüntü izleyenleri şoke etmişti. Yamukluğu bariz şekilde belli olan çizgi, dünya spor gündeminde yer aldı.
12 Ocak 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor 'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada konuşulmuştu. Fenerbahçe atağa çıkarken Mame Thiam ofsaytta yakalanmıştı. Ancak hakem VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip pozisyonun sonuçlanmasını beklemişti.
Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı. Mücadelenin hakemliği Halil Umut Meler üstlendi. VAR koltuğunda Suat Arslanboğa ve AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan oturdu.
İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.
https://twitter.com/diarioas/status/1348890215268683777
Milliyet Skorer
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