Futbol Mükemmel bir çizgi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki ofsayt pozisyonu için ne dediler?

Mükemmel bir çizgi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki ofsayt pozisyonu için ne dediler?

Futbol

Mükemmel bir çizgi: Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki ofsayt pozisyonu için ne dediler?

17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan maçta bir pozisyonda ofsayt çizgisi çizilmişti. VAR'dan gelen görüntü izleyenleri şoke etmişti. Yamukluğu bariz şekilde belli olan çizgi, dünya spor gündeminde yer aldı.

12 Ocak 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor 'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada konuşulmuştu. Fenerbahçe atağa çıkarken Mame Thiam ofsaytta yakalanmıştı. Ancak hakem VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip pozisyonun sonuçlanmasını beklemişti.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı. Mücadelenin hakemliği Halil Umut Meler üstlendi. VAR koltuğunda Suat Arslanboğa ve AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan oturdu.

İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.


Milliyet Skorer

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ziya Eren: Rizespor alacaklarına gösterdiği hassasiyeti borçlarına da göstermeli