Dünya Mülteci teknesi battı, en az 74 mülteci boğuldu

Mülteci teknesi battı, en az 74 mülteci boğuldu

Dünya

Mülteci teknesi battı, en az 74 mülteci boğuldu

Libya açıklarında Avrupa´ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

12 Kasım 2020, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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