Haberler Dünya Haberleri Mülteci teknesi battı, en az 74 mülteci boğuldu Mülteci teknesi battı, en az 74 mülteci boğuldu Dünya Libya açıklarında Avrupa´ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu. 12 Kasım 2020, Perşembe 19:40 Son Güncelleme: 12.11.2020 19:40 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Libya mülteci tekne Yazarlarımızdan Atatürk’e ilginin yükselişi... Oral Çalışlar BUNLARI DA OKUYUN 1 Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu 2 Bolu’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması 3 İl Sağlık Müdüründen corona virüs açıklaması: Kritik noktaya doğru gidiyor 4 Liverpool'dan Joe Gomez açıklaması 5 Gülün Ruhu rekor fiyata satıldı