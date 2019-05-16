Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Van'ın Tuşba ilçesinde devrilen kamyondaki düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 37'si yaralandı
İlçenin Ağartı köyü yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi.
Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi.
5'İ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kamyonun kasasındaki düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.
AA