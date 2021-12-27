MultiNet’'i tercih eden firmalar çalışan başına senede 9 bin TL’ye varan tasarruf ediyor.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet ile çalışanların yemek giderlerinde işverenlere tasarruflu gider yönetimi hizmeti sunuyor. Gelir Vergisi Kanunu’na göre şirketler, çalışan yemek yardımlarını, nakit yerine yemek kartı ile sağlamaları durumunda SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi masraflardan muaf tutuluyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor. 2022 günlük yemek bedelinin, 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 317 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 36,72 TL olarak belirlenmesiyle birlikte bir önceki seneye göre yüzde 36’lık bir artış sağlanmış oldu. MultiNet yemek kartının vergi avantajı da çalışan başına senede yaklaşık 9 bin TL’ye ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, “Bir yan hak olarak yemek ücreti, çalışanların iş yeri tercihlerinde neredeyse maaş kadar etkili unsurlar arasında yer alıyor. Çalışılacak pozisyon, maaş, ulaşım kolaylığı gibi birçok kriterle birlikte çalışanın mutluluğunu ve buna bağlı olarak iş yerindeki verimliğini etkileyen yemek ücretinin MultiNet yemek kartı aracılığı ile veriliyor olması ise firmalara çeşitli avantajlar sunuyor. Gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek bedeli istisnasının önümüzdeki sene için 36,72 TL olarak belirlenmesiyle birlikte MultiNet’in firmalara sağladığı maliyet avantajı çalışan başına senede yaklaşık 9 bin TL’ye ulaştı. Çalışan tarafında da yüzde 36 oranında bir artış söz konusu. Çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılanması açısından önemli bulduğumuz bu artış oranını, firmaların çalışanlarının yemek kartı bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Pragma Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği Yemek Kartları Araştırması’nın verilerine göre çalışanların yüzde 54’ünün yemek kartı bakiyesi ay sonu gelmeden tükeniyor. Çalışanların işverenden talep ettikleri ortalama limit ise mevcut limitten ortalama 300 TL daha fazla.

Multinet Up olarak bakiyesi ay sonu gelmeden tükenen kullanıcılara, 2013’te yemek kartı sektörünün ilk sadakat programı olarak hayata geçirdiğimiz TatlıPara ile çalışan bütçesine destek sunuyoruz. Mobil cüzdan uygulamamız MultiPay üzerinden düzenli olarak puan kazanımında ayda üç yemek MultiNet’ten hediye oluyor. Bu şekilde 1,5 milyon TL’si son bir senede olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttık” dedi.

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