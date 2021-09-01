Sarmaşık ailesinden bir bitki türü olan mum çiçeği farklı dokusu ve güzel kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Doğru toprak tercihi ve doğru bakım yapıldığında uzun yıllar yaşayan mum çiçeği günümüzde sevilen ve tercih edilen çiçekler arasında yerini alıyor. Peki, mum çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Mum çiçeği hikayesi nedir? Mum çiçeği hakkında bilinenler...

MUM ÇİÇEĞİ NEDİR?

Sarmaşık ailesinden gelen bir bitki türüdür. Yapraklarına dokunduğumuzda elinize mum hissi gelir ve adını da buradan almaktadır. Rengi, parfümü andıran kokusu ve zarif görüntüsüyle ev dekorasyon tercihleri arasında bulunan mum çiçeği, yaşam alanlarınızın içine farklı ve canlı bir enerji katar. Mum çiçeği rengi genellikle pembe, soluk kırmızı ve beyaz olmakla birlikte bitkiden bitkiye değişebilir. Yıldız şeklindeki görüntüsü ve dayanıklı yapısıyla iç mekan dekorasyonunda sıkça kullanılır.

MUM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Çubuklarla desteklenen bir saksıda yetiştirilmelidir. Ancak askılı bir saksıya ekildiğinde çubuklara gerek kalmadan da yetiştirebilirsiniz. Mum çiçeği bakımı için uygun toprak kullanımı oldukça önemlidir ve aynı zamanda güneşi seven bir bitki türüdür. Bu nedenle evde yetiştirilirken pencere kenarı ya da balkon gibi güneşli ve aydınlık bir yerde bulundurabilirsiniz. Özellikle çiçek açma dönemlerinde toprağı tam kurumadan sulayarak çiçeğinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz. Çiçek açma dönemi dışındaki günlerde ise toprak kuruduktan sonra sulama yapabilirsiniz. İlkbahar ve sonbahar aylarının ortalarında saksı değişimi yaparak çiçeğin bakımını sağlayabilirsiniz.

Mum çiçeği tohumu alarak saksıya dikebileceğiniz gibi tomurcuklanmış çiçeklerden de alarak evinizde dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Çiçeğinizin kurumaması ya da çürümemesi için doğru sulama ve bakım bitkinin sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Kış aylarında toprağı kurumayacak şekilde sulamak yaprak dökülmelerine neden olur. Çok sıcak yaz aylarında ise toprağın nemli tutularak gerektiği zamanlarda ise yapraklara su püskürtülmesi gerekir. Susuzluğa oldukça dayanıklı olan mum bitkisi, çok susuz kaldığı dönemlerde kurumaya yakın hale gelebilir. Ancak daha sonra düzenli suladığınızda birkaç haftada o yaprakların düzeldiğini gözlemleyebilirsiniz. Kış aylarında balkonda tutmak, bitkinin aşırı soğuğa maruz kalmasına neden olur. Bu da bitkinizi öldürebilir. Bir parça bile güneş ışığı alan sıcak yerde muhafaza ederek uzun süreler boyunca mum çiçeğini koruyabilirsiniz.

MUM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mum çiçeği kuvvetli ve bol yaprakları sayesinde ortamdaki havayı çok iyi şekilde temizler. Ferah bir yaşam ortamı sunar. En çok bilinen faydası, havayı çok iyi derecede temizlemesidir. Sırf bu nedenle mum çiçeği yetiştiren insanlar bile vardır. Ayrıca ev ortamının daha güzel görünmesi açısından önemli bir salon bitkisidir. Yaprakları göz alıcı bir yapıdadır. Keyif verir.

MUM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



