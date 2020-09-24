Türkiye Mümtazer Türköne'nin tahliyesine karar verildi

Mümtazer Türköne'nin tahliyesine karar verildi

Türkiye

Mümtazer Türköne'nin tahliyesine karar verildi

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne’ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını bozdu. Daire, Türköne’nin tahliyesine karar verdi.

24 Eylül 2020, Perşembe 22:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bulaç, Alpay ve Türköne, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası almıştı. Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu. Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi. Tutuklu sanık Türköne’nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2024 yılına kadar dayanabilir miyiz?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Hazreti Ali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Giresun’da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı