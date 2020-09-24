Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bulaç, Alpay ve Türköne, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası almıştı. Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu. Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi. Tutuklu sanık Türköne’nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

AA