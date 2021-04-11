Türkiye Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

Munzur Üniversitesi, Doçent , Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 12 öğretim üyesi alımı yapacak. İlana son başvuru tarihi 26 Nisan 2021 olarak belirtildi.

11 Nisan 2021, Pazar 17:30 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Munzur Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı yapacak. Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir" denildi.

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