Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Munzur Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
29 Aralık 2021, Çarşamba 17:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.