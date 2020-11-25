Yemek Bursa'dan gelen lezzet: Muradiye çorbası tarifi

Bursa'dan gelen lezzet: Muradiye çorbası tarifi

Yemek

Bursa'dan gelen lezzet: Muradiye çorbası tarifi

Bursa'nın yöresel lezzetlerinden birisi olan Muradiye çorbası tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Muradiye çorbası tarifi arıyor ya da Muradiye çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muradiye çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

25 Kasım 2020, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz Muradiye çorbası tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Muradiye çorbası tarifi arıyor ya da Muradiye çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muradiye çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası malzemeleri

  • Yarım parça tavuk göğüs eti
  • 1 kabak
  • 1 havuç
  • 2 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 30 gr tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı karabiber

Muradiye çorbası yapılışı

Tavuk göğüs etini küçük küpler şeklinde doğrayın. 15 gram tereyağı ile birlikte tencereye alıp kavurun. Kabak ve havucu minik küpler şeklinde doğrayın ve tavuk etine ilave edin. 5 su bardağı su ve arpa şehriyeyi ekleyip kısık ateşte pişirin. Yoğurt ve unu bir kasede iyice çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için çorba suyundan yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha sonra bu karışımı yavaşça çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 15 dakika daha pişirin. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip servis yapın.

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