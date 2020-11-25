Tadını çok seveceğiniz Muradiye çorbası tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için Muradiye çorbası tarifi arıyor ya da Muradiye çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muradiye çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası malzemeleri

Yarım parça tavuk göğüs eti

1 kabak

1 havuç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

4 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

30 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

Muradiye çorbası yapılışı

Tavuk göğüs etini küçük küpler şeklinde doğrayın. 15 gram tereyağı ile birlikte tencereye alıp kavurun. Kabak ve havucu minik küpler şeklinde doğrayın ve tavuk etine ilave edin. 5 su bardağı su ve arpa şehriyeyi ekleyip kısık ateşte pişirin. Yoğurt ve unu bir kasede iyice çırpın. Yoğurdun kesilmemesi için çorba suyundan yavaşça ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha sonra bu karışımı yavaşça çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırıp 15 dakika daha pişirin. Üzerine kızdırılmış tereyağı gezdirip servis yapın.



