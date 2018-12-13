Muradiye Şelalesi görmeden dönmüyorlar

Türkiye'nin değişik illerinden Van'a gidenler, Muradiye Şelalesi'ni de ziyaret etmeden dönmüyor

13 Aralık 2018, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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Muradiye Şelalesi görmeden dönmüyorlar

Türkiye’nin değişik illerinden Van’ın Muradiye ilçesine gelen yerli turistler, kar yağışı ile birlikte görsel bir şölen sunan şelaleye hayran kaldılar.

Ankara’dan geldiğini belirten Merih Işık, "Hiç böyle güzel bir manzara ile karşılaşmamıştım. Muhteşem bir yer. Mutlaka gelin ve görün. Harika yerler. İnsanıyla, doğasıyla görülmeye değer yerler. İyi ki gelmişim, iyi ki böyle güzel bir yeri gördüm" dedi.

'HAYRAN KALDIK'

Balıkesir Burhaniye’den gelen emekli öğretmenlerden Nizamettin Özcan Ören de Van’ı görmek ve insanlarıyla tanışmak amacıyla böyle bir gezi turuna çıktıklarını, gördükleri Muradiye Şelalesi’ne hayran kaldıklarını söyledi.

Şelaleyi gezen yerli turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektikten sonra buradan ayrıldı.

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