Murat Akıncı'nın dolandırdığı kadınların ortaya çıkarmasının ardından Zerrin Özer 36 saatlik eşine boşanma davası açtı. Hâl böyle olunca herkes Zerrin Özer'in eşinin dolandırıcı olduğuna inandığını düşündü. Ama aslında Zerrin Özer'in kafası hâlâ karışık ve hâlâ eşiyle aynı evde kalıyor. Komşularının söylediğine göre de evden bağrış sesleri, korkunç küfürler hiç eksik olmuyor.

(Murat Akıncı, Zerrin Özer'in evine girerken)

20 YILLIK DOSTU VE ŞOFÖRÜNÜ KOVDU

Öte yandan sanatçının şoförü Nail Bey, Zerrin Özer'i uyarıyor. Murat Akıncı ve annesi Sevilay Hanım da bunu fark edip şoförün kovulmasına sebep oluyorlar.

Böylece Zerrin Özer hem şoförünü hem de 20 yıllık dostunu kendinden uzaklaştırmış oluyor. Zaten ana oğlun istediği de tam olarak bu; sanatçının yanında kafasını karıştıracak kimsenin kalmaması.

'ONLAR OĞLUMLA EVLENEMEDİĞİ İÇİN BÖYLE YAPIYOR'

Sevilay Hanım, Zerrin Özer'in evinden çıkarken görüntülendiğinde oğlu ve kendisi hakkındaki iddialara: "Öyle bir şey yok. Bunlar yalan haber. O kadınlar oğlumla evlenmek isteyip evlenemedikleri için böyle yapıyor." diyerek cevap verdi.

(Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Hanım Zerrin Özer'in evinden çıkarken)

'İMZAMI TAKLİT ETMİŞLER'

Diğer bir iddiaya göre de Zerrin Özer ortaya çıkan ve dolandırıldıklarını iddia eden kadınlara inanmadığı için kendisine bir araştırma timi kurmuş. Dört koldan araştırma yapan timin Murat Akıncı'nın çocukluk arkadaşını 13 bin dolar dolandırdığı ve senetlerde de imzasının olduğu iddiası geliyor. Bunun üzerine tim o senetleri istiyor ve senetlere ulaştıklarında da gerçekten Murat Akıncı'nın imzasının olduğunu görüyorlar. Ancak Murat Akıncı "Benim imzamı taklit etmişler" diyerek bunu da yalanlıyor.

'EVLATLIKTAN REDDETTTİM, SAHTEKAR O, ANNESİ DE ŞEYTAN!'

Murat Akıncı'nın babası Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı ve şu sözleri söyledi:

Ben 2005 yılında annesi Sevilay Hanım bana telefon açtı. "Bu çocuk evlenmek istiyor, babalık vazifesi yap evlendir" dedi. Ben de yardımcı oldum ve evlendirdim. Fakat evlendirdikten sonra da evlendiği kızın bütün altınlarını çalıp götürmüşler. Bizim aile şerefimizi iki paralık etti. Yalancılık bunda, kadınları kandırma, kendisine aşık etme bunda, zengin kadın avcılığı bunda, iş adamları dolandırmak bunda. Zaten dolandırdığı insanların paralarını da Zerrin Hanım'a yediriyor. Çıbanın başı, şeytanın kendisi de annesi Sevilay Hanım. Zaten ben onu evlatlıktan reddettim. Benim evimdeki altınlarımı aldı, çocuklarımın, benim ve eşimin telefonlarını çaldı.

Dün de annesi aradı "Bu senin oğlun, televizyona çıkma, rezil etme" dedi. Ben de dedim "Hayırdır neden çekiniyorsunuz?" cevap veremedi. Murat asker kaçağı, gitmiş benim evimi adresi olarak göstermiş. Jandarmalar geldi, hacize geldiler. Ayrıca Sevilay Hanım Marmara Üniversitesi'nde akademisyen falan değil. Bir akademisyenin sekreterliğini yapıyordu sadece.

'PROFESYONEL DOLANDIRICI İKİSİ DE'

Zerrin Hanım bu adamı çok mu aramış, koskoca İstanbul'da başka adam mı kalmamış? Seren Serengil denen hanımefendi de Murat Akıncı'yı koruyor. İnanamıyorum yani nereden alakaları var? Nesini koruyorlar? İkisi de sahtekar, profesyonel dolandırıcı.

Benim iki çocuğum daha var. Muhteşem çocuklar. Ben Murat'ın benim çocuğumun olduğuna da inanmıyorum artık. Sevilay Hanım Yeşilçam filmlerinde de oynuyordu. Ayrıldıktan sonra da çocuğu kaçırdı benden. Ama bunların genleri bozuk, içinde kötülük var.

'ZERRİN HANIM ARTIK TOPLASIN KENDİNİ'

Zaten ben Sevilay Hanımdan da düzgün ayrılmadım, beni aldattı. Neyse Murat Akıncı aranıyor askerlik için de borçları için de. Zerrin Hanım'ın menajeri de Murat'ı koruyor ben o olayı da anlamadım. Bu yakınlığın sebebi ne? Öte yandan Zerrin Hanım'ı şu anda kendi hakimiyetine alıp, istediği gibi yönetmek istiyor. Onun için uğraşıyor, milleti dolandırdığı paraları Zerrin Özer'e harcıyor. Şu anda şov yapıyor daha sonra onun paralarının üstüne çökecek. Zerrin Hanım artık toparlasın kendini biraz."

ZERRİN ÖZER CANLI YAYINA TELEFONLA BAĞLANDI: HER ŞEY BİTTİ!

Boşanma davasını geri çeken Zerrin Özer, arkadaşı aracılığıyla "Boşanmayacağım, eşimi seviyorum ve ona güveniyorum." demişti. Ancak Murat Akıncı'nın babasının açıklamalarının ardından o da canlı yayına bağlandı ve boşanacağını açıkladı:

"Boşanmaktan vazgeçmiştim ama kendi doğrularımla vazgeçmiştim. Fakat ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir şey olmadı ömrümde. Çok ahlak kuralları içerisinde yaşadım. Ben tabii her insan hata yapabilir derken... Şu an ne konuşacağımı bilmiyorum. Sizden bir şey rica ediyorum. Ben boşanıyorum bunu söylemiş olayım. Başka konuşacak bir şey bilmiyorum. 2 sene hiçbir şekilde benden bir şey istemedi. Ama benim için şu andan itibaren bitmiştir. Bana babasının öldüğünü söylemişti, yaşıyor. Çok şok içindeyim ve sağlığım da hiç iyi değil. Bu saatten sonra her şey bitmiştir."

ZERRİN ÖZER EŞİNİN ANNESİYLE AYNI YAŞTA

Zerrin Özer 61 yaşında ve eşi Murat Akıncı 34 yaşında. Yani çiftin arasında 27 yaş fark var ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Hanım da Zerrin Özer ile yanı yaşta.

