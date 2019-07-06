Murat Akıncı, bu iddialarla ilgili Seda Akkaya ve internet fenomeni Hakan Kakız’dan korunmak için dava açtı.

'BEN VE EŞİME KARŞI PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULANDI'

Murat Akıncı dilekçesinde “Gerçek dışı açıklamalar nedeniyle ben ve eşime karşı psikolojik şiddet uygulanmıştır. Benim adıma açılmış herhangi bir dolandırıcılık davası da yoktur” dedi.

Ancak mahkeme, Murat Akıncı’nın bu talebinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olmadığı için davanın reddine karar verdi.



