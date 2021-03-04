Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si olarak izlediğimiz oyuncu Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz hafta diziye feci bir sonla veda ederek gündeme gelmişti. 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu bu defa aşk haberiyle gündeme geldi. Kendisinden 15 yaş küçük 'Sol Yanım' dizisinde rol alan 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine gözler bir anda Murat Balcı'ya döndü. Murat Balcı kimdir? Murat Balcı kaç yaşında?

MURAT BALCI KİMDİR?

Murat Balcı, 24 Mayıs 1983 Almanya doğumludur. Aslen İzmirli olan Balcı,müzisyen ve tiyatro sanatçısıdır. 10 yaşında ailesi ile birlikte İzmir'e döndü.Murat Balcı, Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur.Küçüklüğünden beri müzikle uğraşan Murat Balcı, 17 yaşında İzmir'de bir yerel TV'de Ege Ses Yarışmasında Küçüğüm adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Üniversite sorması müzikle ve Tiyatro'ya başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da eğitim aldı.Murat Balcı İlk olarak 2004 yılında En İyi Arkadaşım adlı dizide yer aldı. 2018 yılında Kanal D ekranlarına yayınlan Tutsak dizisinde ilk tanındı. Murat Balcı daha sonra yine Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizisi Afili Aşk'ta Muammer Hoca karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Sol Yanım adlı dizide yer aldı..



