Murat Başaran kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Murat Başaran Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Peki, Murat Başaran kimdir? Murat Başaran kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Murat Başaran 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

ALBÜMLERİ

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

Canın Sağolsun (2008)

İşte O Sensin (2013)

VİDEO KLİPLERİ

Azıcık Ucundan

Dert Değil

Başı Belalı Yar

Ya Ya Ya

Yok Canımın İçi

Bir Öpücük Kesmez

Yetti Gari

Nankör

Sana Ölürüm

Değer Bilmezlere

Sarmaş Dolaş

Canın Sağolsun

Kader Bu

Sanadır Yar

Yıkılsın Meyhaneler

Vicdansız

Kara kilit

Mağrur

Alev Alev

İşte O Sensin

Gülümse Anne