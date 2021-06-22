Magazin Murat Başoğlu spor salonunda saldırıya uğradı!

Murat Başoğlu spor salonunda saldırıya uğradı!

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Murat Başoğlu spor salonunda saldırıya uğradı!

2017 yılında öz yeğeniyle aşk yaşadığı iddiasıyla büyük bir skandala imza atan Murat Başoğlu, magazin gündemini sarsmıştı. Tepki çeken tkne görüntüleri sonrası Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Ünlü sunucu, gittiği spor salonunda saldırıya uğradı.

22 Haziran 2021, Salı 12:29 Son Güncelleme:
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Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum’da aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmiş, ünlü sunucu çıkan söylentileri reddetmişti. Skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti. Ancak ikili, aynı evde yaşamaya devam etmişti.

Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Murat Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmiyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir süredir ortalarda görünmeyen Başoğlu'nun başına gelen son skandalı anlattı.

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı... 

Öz yeğeniyle yasak aşk yaşadığı iddiasıyla dört yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, hayatı boyunca bu hatasının bedelini ödeyecek gibi gözüküyor.

Hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, geçtiğimiz hafta gittiği Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç ediliyormuş.

Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşsa da, gittiği spor salonunun bir üyesi Başoğlu'nu tanımış ve "ırz düşmanı" diyerek üzerine saldırıp tokatlamış.

Spor salonundaki hocalar araya girip Başoğlu'nun salondan kaçırmışlar. Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.

O günden beri Bodrum'da inzivaya çekilen sunucu Murat Başoğlu, komşuları tarafından istenmediği için birkaç kez de ev değiştirmek zorunda kalmıştı.


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