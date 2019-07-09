Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu eşinden boşandı!
Sunucu Murat Başoğlu'nun (50) Bodrum'da 2 yıl önce bir teknede öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış, aylarca konuşulmuştu
Skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.
Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı da eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.
2 YIL SONRA KARAR ÇIKTI
Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı.
Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.
Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınMurat Başoğlu'nun keyfi yerinde