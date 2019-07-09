Skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.

Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı da eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

2 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı.

Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.

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