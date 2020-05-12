Murat Boz, Burcu Bakdur’la aşk mı yaşıyor?
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Murat Boz'un, Burcu Bakdur’la takipleşmesi ve yorumlaşması "Yeni bir aşk mı?" sorusunu gündeme getirdi.
12 Mayıs 2020, Salı 20:59 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Murat Boz‘un reklam yazarı Burcu Bakdur’la takipleşmesi ve yorumlaşması hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Murat Boz, 35 yaşındaki Burcu Bakdur’un hemen her fotoğrafını anında beğeniyor. Bakdur da Boz’un her fotoğrafına yorum yapıyor. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşünen fanlar “Bu kadar belli etmeseniz!” yorumları yapıyor.
“Nedir?” videosu ile sosyal medyada oldukça popüler hale gelen Burcu Bakdur, reklam yazarlığı yapıyor ve videolar çekiyor.