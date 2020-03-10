Murat Boz: Eski mevzuları kapattım
Bir süre önce Aslı Enver ile yollarını ayıran ve en son Deren Talu ile anılan Murat Boz muhabirlerin sorularına verdiği seri cevaplarla şaşırttı. Ali KESER/ POSTA
10 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Murat Boz, TT custom chopper’ın sahibi Tarhan Telli’den özel yapım motosiklet satın aldı. Bu arada muhabirlerin art arda sorduğu 4 soruya seri cevaplar verdi.
1) Deren Talu ile ilişkimiz yok.
2) Eski mevzuları kapattım. Bitti, gitti.
3) Boğaz enfeksiyonu oldum, ama ciddi değil. Bence koronavirüs ülkemize gelmeyecek.
4) Bu yaz sadece ülkemde tatil yapacağım. Ege gibisi yok.