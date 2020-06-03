Murat Boz: Hayatımda kimse yok

İşte Murat Boz'un, Instagram’da hayranlarından gelen sorulara verdiği cevaplar:

Hayatında biri var mı?

Merak etmenizi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olursa zaten bilirsiniz. Açıklarım.

Karantinada yeni hobiler edindin mi?

Artık lahmacun, pide ve pizza yapabiliyorum.

Müzikle uğraşmasan ne iş yapardın?

Yüzde yüz futbolcu olurdum.

Hayatta senin için en değerli 3 şey? Annem, babam, abim.

Hayatının dönüm noktası nedir?

Sahneye ilk çıktığım an.

'Bu kadar belli etmeseniz!'

Şarkıcı Murat Boz‘un geçtiğimiz günlerde reklam yazarı Burcu Bakdur’la takipleşmesi ve yorumlaşması hayranlarının dikkatini çekmişti. Murat Boz, 35 yaşındaki Burcu Bakdur’un hemen her fotoğrafını anında beğeniyordu. Bakdur da Boz’un her fotoğrafına yorum yapmıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşünen fanları “Bu kadar belli etmeseniz!” yorumları yapmıştı.







