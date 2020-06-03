Magazin Murat Boz: Hayatımda kimse yok

Murat Boz: Hayatımda kimse yok

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Murat Boz: Hayatımda kimse yok

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Murat Boz'un, Burcu Bakdur’la takipleşmesi ve yorumlaşması "Yeni bir aşk mı?" sorusunu gündeme getirmişti. Ancak Instagram’da hayranlarından gelen soruları cevaplayan Boz, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

03 Haziran 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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İşte Murat Boz'un, Instagram’da hayranlarından gelen sorulara verdiği cevaplar:

Hayatında biri var mı?

Merak etmenizi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olursa zaten bilirsiniz. Açıklarım.

Karantinada yeni hobiler edindin mi?

Artık lahmacun, pide ve pizza yapabiliyorum.

Müzikle uğraşmasan ne iş yapardın?

Yüzde yüz futbolcu olurdum.

Hayatta senin için en değerli 3 şey? Annem, babam, abim.

Hayatının dönüm noktası nedir?

Sahneye ilk çıktığım an.

'Bu kadar belli etmeseniz!'

Şarkıcı Murat Boz‘un geçtiğimiz günlerde reklam yazarı Burcu Bakdur’la takipleşmesi ve yorumlaşması hayranlarının dikkatini çekmişti. Murat Boz, 35 yaşındaki Burcu Bakdur’un hemen her fotoğrafını anında beğeniyordu. Bakdur da Boz’un her fotoğrafına yorum yapmıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşünen fanları “Bu kadar belli etmeseniz!” yorumları yapmıştı.


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